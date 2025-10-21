El Festival del libro y fomento a la cultura sigue en curso. Ayer fue presentado una extraordinaria colección de Poemas “Tristefónica”, del escritor Julio César Salvador Encalada, más conocido como “Salvatore Amauta”, que explora la condición humana, la nostalgia y la melancolía.

PUEDES VER: Escritor al rescate de la historia del Señor Cautivo de Ayabaca

LOS POEMAS

Con un profundo estilo lírico, el autor sumerge al lector en un mundo de emociones cuánticas y reflexiones desde la perspectiva del espíritu. Las metáforas y símbolos con la intensidad de su estilo poético recrean la conexión con la naturaleza, el dolor, la sabiduría, con versos que se encandilan.

La presentación estuvo a cargo de la poetisa Libertad Orozco, de la Fundación Cultural Korillacta, que hizo una minuciosa labor al explorar poética y analíticamente los versos que reposan en el corpus poético de este grisáceo libro.

Acompañaron el evento Noelia Mendieta, que con su incansable labor literaria permitió que los niños y padres se acerquen a esta presentación y disfruten de la lectura.

MIRA ESTO: Llega el Festival “Musicantes 2025” a la ciudad de Piura

OTRAS ACTIVIDADES

También presentarán el libro “Barrunto”, del periodista Juan José Sandoval, además de una conferencia magistral sobre marketing para emprendedores, a cargo de Kerbi Prieto, CEO de APEM Escuela de Marketing, y el show en vivo de la agrupación musical “Los Viejitos de Barrón”, entre otras actividades.

Caber resaltar que este festival del libro y lectura FELIFLE PIURA 2025 se realizará hasta el viernes 31 de octubre, en el parque Miguel Cortés, que cuenta con la participación de destacados escritores regionales, exposiciones, recitales y música en vivo.