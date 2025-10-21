Lanzamiento fue en el festival del libro y fomento de la lectura.
El Festival del libro y fomento a la cultura sigue en curso. Ayer fue presentado una extraordinaria colección de Poemas “Tristefónica”, del Julio César Salvador Encalada, más conocido como “Salvatore Amauta”, que explora la condición humana, la nostalgia y la melancolía.

LOS POEMAS

Con un profundo estilo lírico, el autor sumerge al lector en un mundo de emociones cuánticas y reflexiones desde la perspectiva del espíritu. Las metáforas y símbolos con la intensidad de su estilo poético recrean la conexión con la naturaleza, el dolor, la sabiduría, con versos que se encandilan.

La presentación estuvo a cargo de la poetisa Libertad Orozco, de la Fundación Cultural Korillacta, que hizo una minuciosa labor al explorar poética y analíticamente los versos que reposan en el corpus poético de este grisáceo libro.

Acompañaron el evento Noelia Mendieta, que con su incansable labor literaria permitió que los niños y padres se acerquen a esta presentación y disfruten de la lectura.

OTRAS ACTIVIDADES

También presentarán el libro “Barrunto”, del periodista Juan José Sandoval, además de una conferencia magistral sobre marketing para emprendedores, a cargo de Kerbi Prieto, CEO de APEM Escuela de Marketing, y el show en vivo de la agrupación musical “Los Viejitos de Barrón”, entre otras actividades.

Caber resaltar que este festival del libro y lectura FELIFLE PIURA 2025 se realizará hasta el viernes 31 de octubre, en el parque Miguel Cortés, que cuenta con la participación de destacados escritores regionales, exposiciones, recitales y música en vivo.

