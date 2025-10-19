La ciudad de Piura será escenario del Festival “Musicantes 2025”, en su primera edición descentralizada, con obras inéditas interpretadas por las orquestas: Latin String (orquesta de cuerdas) y Wayra (orquesta de vientos).

En este concierto N° 11 descentralizado ambos, conjuntos harán escuchar gratas melodías, con temas de grandes compositores peruanos como Sadiel Cuentas y César Ortiz (Lima), Javier Vizcarra, Dante Valdez y Fernando Ruiz (Arequipa).

Será el jueves 23 de octubre, a las 8:00 p.m., en el Aula E-203 del campus de la UDEP Piura, siendo la entrada general de S/ 20 y con aforo limitado, organizado por el Centro Cultural de la Universidad de Piura

PUEDES VER: Ya viene el Festival internacional de danzas en Piura

CONCIERTO DE CANTO

Asimismo este lunes 20, a las 7:30 p.m., el auditorio del Instituto Cultural Peruano Norteamericano se convertirá en el escenario de un gran evento musical inolvidable a cargo de destacados alumnos del VIII ciclo de la especialidad canto de la Escuela de Música José María Valle Riestra.

Este gran concierto tendrá un programa cuidadosamente seleccionado, que fusiona obras clásicas y contemporáneas y donde los jóvenes músicos demostrarán el fruto de su dedicación, formación académica y sensibilidad artística, en una noche cargada de canto, emoción, técnica y creatividad.

El concierto de canto representa no solo una vitrina para el talento emergente, sino también un espacio de encuentro con la comunidad, familias y amantes de la música