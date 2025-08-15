Desde niño vivió en el distrito de Montero, una de las últimas paradas de los peregrinos que van en busca del Señor Cautivo de Ayabaca que, según la historia, es considerada una “Obra de Ángeles”.

Para Gerardo Cabrera Campos, esto fue impactando en su ser, al verlos llegar heridos, cansados o descompensados, pero con resistencia y mucha fe en la búsqueda del “Rey de Reyes”, que hoy ha plasmado en su libro “La ruta de los Cautivos”, una crónica sobre el origen de la fe por el Cristo de Ayabaca, una de las festividades más populares y dolorosas del Perú.

OBJETIVO

“ Mi abuelo Maximiliano Campos Chininín me contaba la historia legendaria del Cautivo; por ejemplo, que su escultura fue hecha por ángeles con un madero de una montaña del distrito de Jililí. Desde entonces, la curiosidad me dio vueltas. Cuando empecé mi carrera como periodista (2014), se convirtió en un objetivo de investigación, porque la festividad trasciende la religión, historia, economía, e incluso el medio ambiente ”, dijo el escritor. Cabrera Campos escribió este libro pensando que como hijo de Ayabaca se debía contar con fuentes reales y experiencia propia, la verdadera historia del “Cautivito”, o el “Negrito lindo” como lo llaman sus fieles devotos.

“Más que una sensación, tenía el compromiso de ser respetuoso por quienes creen en la imagen y por quienes no. Este libro no es una defensa o un ataque. Quizás levante polémica por ciertos datos jamás revelados o no conocidos ”, señaló.

ESTUDIOS

Para el año 2018, Cabrera comenzó a ver archivos, estudios y documentos que datan entre los siglos XVI al XX. “Lo que encontraba era alucinante, como verán en el libro, comencé a ordenar todo el material, redacté los capítulos y lo imprimí con mi propio sello editorial VIAJES.

También explicó que “ para contar esta historia hay que remontarnos al siglo XV, cuando vivían en el lugar los guayacundos , contar cómo fue el establecimiento de Ayabaca o quienes fueron los primeros devotos del Cautivo. Lo que me gusta es que todos los personajes del libro son reales, ellos existieron, sufrieron o fueron felices ”.

En su libro narra varios hechos y sucesos que quizás son ignorados por muchos, “prefiero no adelantar nada, que lo descubran por sí mismos leyendo el libro. Pero les puedo decir que la historia del Señor Cautivo tiene mucha relación con la de una escultura de un Cristo Crucificado en Madrid-España”.

La documentalista y directora de cine, Sonaly Tuesta, escribió en las redes sociales, “es un libro que vale la pena tener entre manos, ha sido trabajada por su autor con una seriedad, buscando rescatar la historia del Cautivo, desde una mirada rigurosa e íntima, contándola con respeto, verdad y emoción. Es un libro que pone en valor una de las devociones más poderosas del Perú y que nos permite comprenderla en su real dimensión histórica, cultural y espiritual”.

PROYECTOS

Gerardo se considera un amante de la naturaleza, le gusta viajar y escalar nevados y a pesar de haber nacido en Lima (1991), desde pequeño vivió en la provincia de Ayabaca, se graduó de periodista en el 2014 y lleva publicando dos libros: “Crónicas de Ayabaca” (2022), y “La ruta de los cautivos” (2025).

El autor del libro ha estudiado Periodismo en las Universidades de Piura y Navarra, ha laborado en varios diarios y editoriales. “Tengo preparado tres libros ya en etapa de edición. Uno sobre la lengua que se hablaba en la sierra piurana; el otro es un perfil sobre un personaje de la cumbia peruana, y el tercero, donde soy editor, es una historia escrita por un personaje ayabaquino”.

Finalmente, dijo que este libro no hubiese sido posible sin el apoyo de los ayabaquinos: César Morocho Marchán y Segundo Saavedra Curay, además del estímulo de la Biblioteca Nacional del Perú que brinda su material de archivo o bibliográfico.