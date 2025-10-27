“Expediciones a Chachapoyas de Federico Kauffmann Doig”, se denomina la exposición fotográfica que inauguró la Universidad de Piura (UDEP), en la que se pone en valor los aportes del destacado arqueólogo e historiador peruano al estudio de la cultura Chachapoyas.

La exposición es organizada por la Dirección de Patrimonio Cultural Universitario y estará abierta al público hasta el 28 de noviembre, en la rotonda frente a la cafetería Gutza del campus Piura.

La exposición reúne 30 fotografías y cuatro ilustraciones tomadas durante las denominadas “Expediciones Antisuyo”, que documentan los principales descubrimientos del arqueólogo en la selva amazónica.

FOTOGRAFÍAS

Incluye secciones dedicadas a Kuélap, donde propuso una teoría alternativa sobre su construcción; Los Pinchudos, mausoleos y los sarcófagos de Karajía, hallazgo de 1984 que marcó su carrera.