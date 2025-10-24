Este domingo 26, a las 5:00 p.m., en el auditorio del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, se clausura el II Ciclo del taller de cine documental Perdidocs, bajo la dirección de Valeria Velásquez y la producción de Carmen Guerrero, integrantes del colectivo Cinexcusas, que estuvo dirigido a niños y jóvenes.

Será además motivo de celebrar la presentación de más de 10 cortometrajes creados por sus participantes. Perdidocs es un taller práctico de cine documental, que pudo hacerse realidad gracias al Fondo Empodera 2025 impulsado por la ONG Promsex y la Unión Europea.

PUEDES VER: Talento piurano estará presente en el festival de danzas internacionales

TRES ETAPAS

El taller se llevó a cabo en los colegios: Sagrado Corazón de Jesús; Casa Hogar María Inmaculada; y en el N° 14201 del Caserío de Tablas, Ayabaca, bajo la guía de la profesora Dalia Guerrero.

Constó de tres etapas: mirada, realización y compartir, permitiendo que expresen y difundan sus historias. Con este enfoque, se buscó empoderar a los participantes, desarrollando su creatividad, pensamiento crítico y capacidad de expresión a través del cine, promoviendo su participación activa en la cultura.