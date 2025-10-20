Los danzantes de la Academia “Tondero por tradición El Cholito” se preparan para participar en el Festival Nacional e Internacional “AFLA PERU”, denominado “Cultura, fe y tradición”, que se desarrollará en la ciudad de Piura con delegaciones de la región y de los países de Ecuador, Colombia y Paraguay.

Ellos representarán con orgullo a la provincia de Piura y con su inconfundible estilo y pasión por el tondero, mostrarán su identidad y su amor por el arte popular, celebrando la diversidad cultural del Perú y del mundo, donde Piura brillará con su danza y tradición.

IDENTIDAD

Será un verdadero regalo de identidad y pasión con el baile el tondero, Patrimonio Cultural de la Nación, donde los talentosos jóvenes dejarán el alma en cada zapateo y movimiento para hacer vibrar a todo el público presente en este festival descentralizado, durante los días 26 de octubre y 2 de noviembre.

Estará bajo la dirección del maestro Ismael Noriega Eche y su hija Brunella, que dijeron que cuando se baila el tondero, late más fuerte el corazón del norte y los danzantes son los que escriben la historia de los pueblos con sus danzas.