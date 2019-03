Esposa de Christian Cueva responde a usuaria que la insultó en Instagram

Síguenos en Facebook

La esposa de Christian Cueva se convirtió en víctima de desatinados comentarios en las redes sociales desde la que Alexandra Méndez 'La Chama' reveló un presunto intento de infidelidad del futbolista.

Pamela Solorzano compartió una fotografía en el estadio junto a dos personas y en la zona de comentarios una mujer la insultó y le escribió "...tu frase debe ser: “engáñame, pero no me dejes” porque si no quien te va a dar esos lujos… que más quiere él y así va a seguir haciendo, disfruta tu vida”.

Al ver esto, la madre de los hijos de Cueva no se quedó callada y le respondió inmediatamente.

“Te dejo esta frase más poderosa… Dios te perdone y sea justo en tu juicio final”, se lee en la publicación.