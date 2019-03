​Esposa de Christian Cueva reveló que fue operada de emergencia

Síguenos en Facebook

Pamela López Solórzano, esposa del futbolista Christian Cueva, utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje horas después de que la venezolana Alexandra Méndez, revelara en el programa 'El valor de la verdad', que el jugador del Santos la invitó a salir en varias oportunidades, algo que ella no aceptó, pues sabía que él tenía pareja e hijos.

En el mencionado texto, López Solórzano, quien está en la dulce espera del tercer hijo del seleccionado nacional, contó que hace unos días tuvo que ser operada de emergencia, presentándose algunas complicaciones post operatorio debido a su estado de gestación.

"Me operaron de emergencia de unos cálculos a la vesícula, tuvieron que retirármela. Quizás sea una operación común en muchos de ustedes, la diferencia era que yo ya tenía una vida creciendo dentro de mí sumada a una fuerte amenaza de aborto debido a hematomas por algún esfuerzo. Estuve internada porque tuve complicaciones post operatorio. La voluntad de Dios fue que tanto mi bebé como yo salgamos victoriosos y nos aferremos a la vida para poder cumplir con los propósitos que ÉL nos encomendó", fue el sentido mensaje que compartió.

Asimismo, pidió a las personas que la siguen a que no la juzguen y que tampoco la ataquen con comentarios negativos tanto a ella como a su familia.

"Lo que haya sucedido o no con otras personas es responsabilidad de los mismos, quienes deberán asumir y actuar con sabiduría. Yo estoy fuera de esto y se los digo porque es inevitable no leer ciertos comentarios tan agresivos, prejuiciosos de algunas personas que no tiene ni idea de lo que yo soy y de lo que tanto cuido que son mis hijos. Dios es sabio y justo y él se encargará de poner cada pieza en su lugar en el momento preciso", indicó.