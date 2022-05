El pasado 28 de abril, la exreina de belleza Laura Spoya se convirtió en madre por segunda vez, tres años después del nacimiento de su primera hija, ambos fruto de su matrimonio con Brian Rullan.

La modelo peruana y el empresario mexicano celebraron la llegada de su segundo hijo junto a sus seguidores a través de emotivas fotos publicadas en redes sociales.

“Y nació nuestro bebé Brian Rullan. Bienvenido al mundo, amor de mi vida. Mi cachetoncito bello, que amor tan grande sentí desde el segundo 1. (…) Gracias a todos por sus lindos mensajes”, escribió Spoya en su post.

¿Brian Rullan planeaba tener más hijos?

El empresario también recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje al nuevo integrante de su familia y para destacar la fortaleza de la peruana, sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios es que hiciera una reveladora confesión respecto a tener más hijos en caso su segundo bebé naciera mujer.

“No tengo palabras para describir mi felicidad. ¡Lo mejor del mundo! Se salvó Lau (Laura Spoya) que fue hombre jajajaja. Sino hubiéramos tenido otro (bebé) jajajajaja”, reveló el exitoso empresario.

Cabe señalar que la ex Miss Perú reveló recientemente que decidió ligarse las trompas tras el nacimiento de su segundo hijo.

“Les comento que aproveché la cesárea para ligarme. Fue una decisión mía completamente porque solo quería tener dos hijos. Si en un futuro me da la maternidad, me hago in vitro, no es el fin del mundo”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO:

Rebeca Escribens envía mensaje a Érika Villalobos: “Hoy y siempre has sido un gran ejemplo”

Rebeca Escribens expresó apoyo a su amiga.