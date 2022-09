En medio de la cálida acogida que tiene en nuestro país, el camaleónico músico colombiano ‘Esteman’ regresa a Lima con su gira ‘Te alejas más de mí' y promete un inolvidable concierto.

El cantautor, que viene a recordarnos que el miedo y los prejuicios también pueden ser combatidos con la música, estará acompañado este viernes 23 de septiembre, en el Arena Bar de Barranco, de los cantantes nacionales Cristina Valentina, Nicole Favre y Adrián Bello.

“Gente que dirige la industria musical sigue con una mentalidad muy echada a cómo funcionaron las cosas en otra época”, comenta en diálogo con CORREO.

Ingresaste a la escena musical con “ganas de romper esquemas”, también en un periodo de descubrimiento personal, desde ese tiempo hasta ahora ¿En qué momento de tu carrera te encuentras actualmente?

Hoy veo al Esteban que está detrás de ‘Esteman’, que empezó hace doce años, y siento que, al principio, aunque nunca mostré algo diferente a lo que soy no hablaba tanto (sobre mí).

Mi carrera cambió cuando decidí ser más libre y quitar filtros sobre quien soy más allá del personaje. Eso ha cambiado en cómo me relaciono con el público y cómo la gente me ve, estoy hablando puntualmente del 2018, cuando me fui a vivir a México, eso fue un cambio drástico.

Mostrar ese lado muy humano mío es lo que yo creo que se ha convertido en una de mis armas más potentes. A veces suena fácil, pero no es sencillo aparecer en un escenario y dejarte ver.

Como artista promueves la aceptación entre tu público, el encontrarse a uno mismo...

Sí, ver el poder que tiene una canción y cómo cambia vidas, cómo se convierte en una especie de escudo y arma para poder aceptarse, es tal vez el poder que tiene mi música.

Como un artista LGBTIQ+ siento que puedo ser una luz para muchas personas que están en un proceso de encontrarse, de aceptarse tal cómo son. Tampoco hay muchos referentes (sobre ello), estamos en una sociedad en donde a duras penas estamos viendo un poco más de estas representaciones en la música, en el cine, en el arte.

Latinoamérica puede ser una región muy hermética, donde no se habla de muchas cosas...

Sí, es muy bobo porque todo está basado en el miedo, en una cantidad de prejuicios que siento estas nuevas generaciones no lo traen tanto. El chip ha cambiado (para ellos), pero si tú hablas con los que dirigen la industria de la música, pues es gente que sigue con un pensamiento y una mentalidad muy echada a cómo funcionaron las cosas en otra época.

Entonces, a veces, le toca a uno arriesgarse y ser, simplemente, fiel a uno mismo. Eso la gente lo agradece. Sí tengo mucho público LGBT, pero también hay, por ejemplo, chicas heterosexuales. (...) La música al final solo es música, el hecho de que sea gay no significa que haga música gay, sino canciones que pueden llegar a muchas personas.

¿Qué característica crees que predomina en todas tus canciones? ¿Cuál es ese hilo conductor en tus composiciones?

Creo que todo parte del amor propio, de la libertad, hablo mucho de ello simplemente porque, para mí, entenderme y aceptarme ha sido un proceso de amarme y, por lo tanto, ser libre.

Considero que soy un amante del romanticismo, de la melancolía, de la nostalgia. Me gusta entrar a esos sentimientos que llegan a flor de piel y convertirlo en algo melodramático.

En tus videoclips tampoco descuidas la puesta en escena, se percibe cierta prolijidad en muchos detalles...

Creo que toda esa parte de ser muy consciente de lo visual y lo estético viene desde niño, cuando estudié teatro musical, unía el baile con el canto y teatro. También estudié arte en la universidad y así fue como nació ‘Esteman’: como un proyecto artístico, más que nada, y luego musical.

Era como un alter ego, un antihéroe que se burlaba de los ídolos del pop pero que tenía múltiples caras, múltiples ‘manes’, de allí viene el ‘Esteman’ también dentro de uno; algo muy camaleónico, muy Bowiesco. David Bowie era como un referente para mí. Desde esa época yo mismo hacía mis videos, los editaba, cuando escribía una canción ya pensaba en el videoclip, en el vestuario, etc. Me encanta.

En tus redes sociales haces referencia a tus seguidores peruanos, a la conexión que ellos tienen con tu música... háblanos un poco sobre ello.

En las redes siempre veo banderitas de Perú, corazones y demás (risas) el público peruano constantemente se pronuncia. Veo en mis estadísticas y plataformas de escucha como Perú a veces está igual que Colombia, es muy fuerte la cantidad de público que hay no solo en Lima, sino también en Arequipa y Cusco.

Todas estas señales son geniales de ver y las agradezco mucho, Lima será un constante en mi carrera, ya estamos hasta planeando próximos conciertos.