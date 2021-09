Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz utilizaron los primeros minutos de “Esto es guerra” para desmentir las recientes declaraciones de Rosa María Noguerón, productora del reality “Guerreros México”, quien habló sobre supuestos desplantes por parte de los integrantes del programa peruano.

El primero en tener la palabra fue el conductor Gian Piero Díaz, quien aclaró que no pisó su camerino en el reality mexicano porque prefería caminar por las instalaciones y así conocer.

“El equipo mexicano fue súper amable y no tengo nada que cuestionar sobre eso... pero sobre el tema de las instalaciones y de arranque lo digo, yo no piso mi camerino porque no me gusta estar encerrado. ME gusta dar vueltas por ahí y conversar con todo el mundo”, explicó.

“Como di vueltas por todos lados y estaba hablando con todo el mundo, jamás me di cuenta que había un salón de dulces”, aclaró Díaz.

Por su parte, Johanna San Miguel dijo no entender las declaraciones de la productora mexicana: “Por qué está diciendo esas cosas, no sé qué le hemos hecho”.

