La integrante de ‘Esto es guerra’, Karen Dejo se encuentra emocionada antes de la final del reality y advirtió a los guerreros que serán los combatientes, quienes logren alzar la copa en la final debido a que ya ganaron en la semifinal.

Así lo señaló en una entrevista para el programa sabatino ‘Estas en todas’ donde abrió las puertas de su casa a Natalie Vértiz y le contó algunos detalles de su participación en el reality y de su vida.

La popular ‘Sabrosura’ perdió un reto ante la guerrera Paloma Fiuza en la semi final del reality. Ella justificó esta derrota frente a Fiuza debido a una lesión que tiene en el femoral. Sin embargo, para la final se está preparando para llevarse la victoria.

“Yo todos los días entreno una hora y media, pero vengo de una lesión bastante complicada, me hice un desgarro de segundo grado en la cabecita del femoral ya me estoy recuperando. Dicho sea de paso, en la semifinal Paloma me ganó, pero por poquito nada más, así que atención, cuídense en la final, amiga bonita ustedes se tienen que conformar porque esta señorita le va a ganar”, aseguró la combatiente.

Además se comprometió a que los combatientes se llevarán la copa en la final de ‘Esto es guerra’. “Los combatientes ganamos la semifinal, tenemos una deuda con todo el público para ganar la final sí o sí”.