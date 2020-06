Mario Irivarren reveló en el estreno de ‘Esto es Guerra’ que no se presentó al set del reality debido a que dio positivo en la prueba de coronavirus (COVID-19). Según contó el modelo, se contagió luego de ayudar a unas personas que buscaban a trasladarse a un hospital.

En una transmisión en vivo por Instagram, el chico reality comentó que no entiende la polémica tras Esto es Guerra, ya que el televidente puede cambiar de canal y sintonizar programas culturales, los cuales ya existen en la TV peruana.

Estas declaraciones del chico reality fueron dadas a conocer en el programa Instarándula, conducido por el periodista de espectáculos Samuel Suárez, más conocido como Samu,

“La polémica es que la gente exige programas de cultura, pero esos programas ya existen, el problema es que nadie lo ve, ¿entiendes?”, respondió la expareja de Ivana Yturbe a una fan.

Luego continuó con: “No entiendo tu postura, no te gusta “Esto Es Guerra”, a pesar de que el contenido está regulado y enfocado de manera muy positiva, no tiene por qué gustarte”.





Polémica en respuesta de Mario Irivarren

MARIO SE RECUPERA DEL CORONAVIRUS

Luego de confirmar que dio positivo a coronavirus, Mario reapareció en sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos, quienes tras conocer la noticia, no han dejado de mostrarle su apoyo.

“En lo que a mi salud respecta, estoy muy bien. Igual, muchas gracias por sus mensajes. Los he leído todos y he respondido a los que he podido, y eso ayuda bastante en realidad”, se le escucha decir a Mario Irivarren en los primeros segundos.

EEG: Mario Irivarren brinda detalles de su estado tras dar positivo a coronavirus (30/05/20)

