Como muchos de sus colegas, Leslie Stewart viene enfrentando la crisis por la pandemia con actividades no relacionadas con su profesión y ahora asume el reto de conducir un programa virtual de contenido utilitario llamado “Bueno, bonito y barato”, que se estrenará este domingo a las 9 de la mañana por el Instagram de la productora Sinargollas.

La destacada actriz, que tendrá como compañeras a Mónica Torres y Rossana Fernández-Maldonado, cuenta cómo sus hijos llevan las clases virtuales y cuestiona la inacción del gobierno frente al sector cultura.

¿De qué trata “Bueno, bonito y barato”?

Es un programa de unos 15 minutos donde daremos consejos. Por ejemplo, dónde puedes conseguir cosas a buen precio, cómo contactarte con tu AFP si no sabes. Cuando se necesite, tendremos la opinión de algún especialista. También daremos tips de cocina, del hogar, para pedir delivery, para que sepan cuál es la mejor; todo ese tipo de cosas.

Un par del pasado, ¿fue complicado asumirte como una bomba sexy en los 90’s?

Ni sabía en esa época que yo era una bomba sexy. No había internet, ni redes sociales. No lo tomaba así, la verdad. Me divertía haciendo el trabajo que me gusta, que me apasiona, desde los 20 años. Ha sido mi estilo de vida de siempre.

¿Qué te fue difícil de manejar en tu carrera en esa época de furor?

Al principio, el exponer tu vida, el saber que de repente hacías cualquier cosa y te estaban filmando. Las críticas positivas te motivan pero, cuando eres chibola, las críticas negativas te bajonean. Eso al principio es bastante difícil, ya con los años lo vas manejando, vas madurando. Pero al principio eso, la falta de privacidad.

Volviendo a nuestra realidad, ¿qué opinión te merece la actitud del gobierno frente al sector cultura?

En cuanto al Ministerio de Cultura, no he visto que haga nada. A nosotros no nos ha llegado ningún tipo de apoyo. Más bien, han salido noticias que no son tan alentadoras, de personas que cobran una millonada de plata por trabajos que ni se sabe, mientras que hay otro sector muy necesitado; no a todos los artistas les va bien económicamente. (...) Pero, de repente, lo estarán haciendo silenciosamente.

¿Y cómo es tu caso?

Yo recibo sueldo solo cuando trabajo. Hay veces en que uno pasa ocho meses sin una telenovela. Entonces, no es tan fácil. El sector del teatro no está bien pagado siempre, sobre todo por los impuestos y las cosas que uno tiene que pagar para sacar una producción de calidad. Uno lo hace por amor, por seguir en vigencia. El teatro tendrá que ser virtual ahora y no siempre encuentras el mismo feeling que irte a una sala. Pero así las abran, mucha gente al principio va a tener temor de salir. Entonces, eso está mucho más complicado que la televisión misma.

Para terminar, tú que tienes hijos menores de edad, ¿funciona la educación virtual?

Yo siento que sí están tratando de hacer lo mejor posible, pero no es lo mismo porque hay mucha distracción. Las mamás a veces los queremos ayudar, pero ya no nos acordamos de las cosas, no tenemos la paciencia, no somos pedagogas. Yo creo van a retener con las justas el 50%. Para mí es casi un año perdido. Por supuesto, hay chicos que sí le ponen el 100% de su interés a las clases, pero la mayoría se distrae.

Datos

El 7 de junio, a las 9:00 a.m., se estrena su programa por el Instagram @sinargollas.

1994: Año en que se sumó al programa “Zona de Impacto”.

Perfil

Leslie Stewart es actriz, participó en el Miss Perú 1991. Dos años después, protagonizó “El ángel vengador: Calígula”. En 2006, actuó en la serie “Decisiones”, de Telemundo, y en otras producciones. Hoy la vemos en la telenovela “Te volveré a encontrar”.