Este jueves 3 de marzo, “Esto es guerra 10 años” realizó el emparejamiento de competidores para su actual temporada, pero las decisiones no estuvieron lejos de la polémica; ya que provocaron el enfrentamiento entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza.

Todo sucedió cuando los capitanes de ambos equipos eligieron a sus competidores. Rafael Cardozo eligió a Rosángela Espinoza y pidió a Patricio Parodi que elija a Micheille Soifer; sin embargo, el ‘guerrero’ hizo caso omiso al pedido y tuvo una dura crítica contra la popular ‘chica selfie’.

“Me da pena lo que va a pasar con Rosángela si la escojo, me da pena porque siento que si escojo a esta chica que ya se ha enfrentado a ti varios años te va a arrastrar en competencia y en el micro”, señaló Parodi.

Estas declaraciones no fueron del agrado de Rosángela Espinoza, quien respondió con firmeza al capitán del equipo de los ‘guerreros’. “La verdad es que ya mucho. Patricio, relájate, yo no soy tu enamorada para que me hables así”, replicó.

La polémica no pasó a mayores ya que ‘El Tribunal’ pidió a su producción que apague los micrófonos de los competidores. Asimismo, continuó con la elección del orden de los competidores del día.

