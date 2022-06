La integrante del reality ‘Esto es guerra’, Tepha Loza, está preocupada por su bajo rendimiento en el programa de competencia, sin embargo, descartó que sea culpa de sus continuos viajes a Europa para visitar a su actual pareja, el futbolista Sergio Peña.

Loza dejó en claro que entrena, llega temprano al canal para conocer los nuevos juegos, práctica porque es una profesional en su trabajo. Pese a todo ello, ha perdido en muchas competencias lo que le parece extraño. Así lo señaló en una entrevista para América Espectáculos.

“El amor no tiene nada que ver... Me frustro porque soy una de las más puntuales, acá vengo súper temprano para ver la competencia, cuáles son los trucos, siempre estoy atrás de Melissa o de alguien que me enseñe y explique (los juegos). No sé lo que me pasa, ni yo me entiendo. Si termino así molesta es porque estoy molesta conmigo misma, por perder por tonteras, porque son detalles mínimos que tengo que mejorar. Me molesta haber estado en un buen nivel, haber competido con una de las mejores y ahora que mi rendimiento este así”, se quejó Tepha Loza.

Descartó su bajo rendimiento, tenga que ver con Sergio Peña porque ella “sería cero profesional”. Aseguró estar “preocupada” y por eso está molesta conmigo misma.

“Yo soy responsable, disciplinada y supercorrecta en mi trabajo. Espero mejorar, vengo siempre a la hora puntual y mira lo que pasa. Son los nervios del momento, no lo sé, de repente porque estoy comiendo comida chatarra porque entreno, me preparo físicamente antes del programa, puede ser la alimentación. Si sigo perdiendo no me van a dar permiso, ese es el problema también”, agregó.

Tepha Loza habla sobre su bajo rendimiento

VIDEO RECOMENDADO

Paolo Guerrero se luce feliz en Brasil sin Alondra García-Miró

Paolo Guerrero se luce feliz en Brasil sin Alondra García-Miró