La conductora de televisión, Ethel Pozo envió un extenso y sentido mensaje de despedida del programa de los domingos por la tarde ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ que conducía con Yaco Eskenazi.

El domingo pasado se emitió el último programa del 2021. Y es que, aunque no sabe si podrían retomar la conducción, Ethel Pozo aprovechó, que cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram, para despedirse.

“No me gustan las despedidas y esta no es la excepción 🙈. Hoy termina un ciclo, de un programa maravilloso como fue, es y será siempre #mimamacocinamejorquelatuya . Para mí un milagro de Dios que llegó a mi vida cuando menos lo pensaba. No pensé entrar a la televisión a los 36 años, tenía una carrera formada en el área corporativa y ahí había permanecido por más de 12 años desde que egresé de la facultad de comunicaciones, me dediqué siempre a mi carrera, pero detrás de cámaras”, se lee en la primera parte de su mensaje.

Pozo contó que el 2017 se encontraba muy triste debido a problemas personales, es en ese momento decide entregar su vida a Cristo “confiar en él y vivir una vida de Fe”. A partir de ese día todo cambio, dejó de llorar y se presentó la oportunidad de participar en un casting para ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

“El 20 de agosto del 2017 estrenamos este programa bendito junto a @yacoturco y lo que sigue de la historia ustedes ya la conocen ⭐️. 5 temporadas de éxito, pero sobre todo de risas, de sano entretenimiento y de unión familiar los domingos a las 7 pm. Gracias a todos ustedes, siempre los llevaré en mi corazón, la vida me cambió y tengo que agradecer primero al de arriba 🙌🏼 a mi casa @americatelevision y @gvoficial_ a mis compañeros Yaco y @chefmongrutoficial y a todo el equipo increíble de producción. Gracias por tanto cariño, con este programa ustedes me conocieron y aprendimos a querernos”, se lee en la parte final de su mensaje.

Su madre, Gisela Valcárcel, los actores Natalia Salas e Ismael La Rosa le enviaron sus mejores deseos para esta etapa que termina. Al igual que sus seguidores.

”’Dios abre caminos 💚luz en tiniebla cumple promesas’; ‘Bravo Ethel lindo programa que conducen con Yaco hacen la dupla perfecta 👏👌no hay duda que tienen al Dios todopoderoso de su lado’; ‘Regresen el 2022 con otro programa… porque este último ya es sufi’; ‘muchos éxitos y nunca pierdas tu sencillez y sinceridad y si tienes que llorar… llora, nadie tiene porque criticarte, simplemente eres sensible y lo que sientes lo expresas’”, fueron algunos mensajes de sus seguidores.

