Magaly Medina, conocida por sus agudas observaciones en el mundo del espectáculo, no se mantuvo al margen de la reciente controversia entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz, por lo que lanzó duros comentarios contra la hija de Gisela Valcárcel.

La popular conductora de espectáculos expresó su opinión sobre el enfrentamiento entre las dos figuras mediáticas, resaltando la actitud de Pozo al sentirse ofendida por los comentarios de Vértiz sobre sus supuestos privilegios.

Magaly critica a Ethel Pozo por comentario contra Natalie Vértiz

En la última edición de su programa ‘Magaly TV La Firme’, la ‘Urraca’ no dudó en criticar a Ethel Pozo por tomar de manera personal los comentarios de Natalie Vértiz, a quien recomendó ir al parque Sinchi Roca o a otro lugar local en vez de exponer sus viajes a Disney y comodidades, que desde la perspectiva de la conductora de ‘América Hoy’ no es la realidad de muchos peruanos.

Los comentarios de la hija de la ‘Señito’ no fueron del agrado de Magaly Medina, quien señaló que la actitud de Pozo denotaba “doble moral”, recordando sus propios lujos y vacaciones en el yate de Gisela Valcárcel en Naplo.

“ Ethel dice: ‘la realidad de los peruanos no es ir a Disney, no es el fast pass, Por favor, ¿por qué no van al Parque de las Leyendas? Podrían ir al parque zonal Sinchi Roca’. A ver, tú anda al parque zonal Sinchi Roca, ¿llevaste a tus hijas al parque zonal Sinchi Roca, a los botes con pedal del parque? Tú, este fin de semana, estuviste en tu yate, en la casa de playa de mami, tú paseas en el yate de mami, en la casa de playa de mami que ha sido remodelada y que tiene tres, cuatro pisos. Criticas a Natalie y esa es tu realidad, esa tampoco es la realidad de muchos peruanos ”, comentó la conductora.

¿Cómo inició la controversia entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz?

El cruce de declaraciones entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz comenzó cuando Pozo cuestionó los comentarios de Vértiz sobre el tamaño de su casa, sugiriendo que era similar a la mansión de Farfán, revelando más privilegios. Ante esto, Vértiz salió al frente para desmentirla, asegurando que Pozo no conocía su casa y desmintiendo los viajes a Disney que ella mencionaba.

Las palabras de Vértiz causaron malestar en Pozo, quien se sintió indignada y tildó de mentirosa a Vértiz, argumentando que no permitiría que se difundieran falsos testimonios sobre ella. Además, la conductora de América Hoy confesó que terminó su amistad con Yaco Eskenazi y la popular modelo.





