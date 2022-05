La conductora de ‘América hoy’, Ethel Pozo, denunció que está recibiendo amenazas por hablar sobre el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, por eso ha decidido no hablar más de ellos.

Así lo dijo este lunes en el programa sabatino. Estas declaraciones se dieron cuando la producción del magazine presentó los nuevos chats presentados por Melissa Paredes, donde demostraría que estaba separada de Rodrigo Cuba antes del ampay.

Janet Barboza, Tilsa Lozano, Brunella Horna estaban opinando sobre el tema, mientras que Ethel Pozo decidió explicar por qué a decidió no opinar más sobre este caso.

“Debo decir algo esta mañana papa Armando, por qué estoy callada. Ustedes saben que siempre he tratado de ser imparcial y objetiva. Uno en televisión puede saber muchas cosas, no todo se puede decir por qué hay que tener autorización de los terceros”, manifestó Ethel Pozo.

“Yo la verdad, al igual que Lizbeth Cueva, ya no quiero hablar de este tema, he recibido amenazas, no diré por parte de quién, así que no me gustaría tocar este tema porque la verdad es complicado, fuerte. Yo también soy madre de familia y preferiría no (hablar más)”, agregó.

Esta decisión coincidió con la de la psicóloga Lizbeth Cueva, quien minutos antes se negó analizar los nuevos chats de Melissa Paredes porque aseguró que da prioridad a la salud mental de la niña.

