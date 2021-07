Yuleika Vásquez, exesposa de John Kelvin, brindó unas declaraciones al programa “América Hoy” y dejó en claro su apoyo al padre de sus hijos en medio de la polémica que atraviesa tras ser denunciado por agresión física y sexual por su actual esposa, Dalia Durán.

Tras la difusión del mensaje, Ethel Pozo se mostró en contra del respaldo de Vásquez al cantante de cumbia y lamentó que no apoye a Dalia.

“No estoy tan de acuerdo con Yuleika, lamentablemente es mi opinión. En la biblia se dice que hay que honrar al padre y la madre, pero si el padre es un presunto violador y yo tengo una hija mujer no lo dejaría, no diría voy a estar de su lado porque si yo soy madre y tengo que proteger a mi hija pues lo tengo que proteger de quien sea, y si se comprueba que es un violador no voy a apoyarlo, definitivamente que no”, puntualizó la conductora del matutino.

“Entiendo que está velando por la parte psicológica de sus hijos. Yuleika te digo, tú puedes hacer el 50% como madre, el otro 50% lo hace el padre, y John Kelvin da el ejemplo claro de lo que sus hijos quieren que vean de él”, añadió.

Janet Barboza se sumó al comentario de su compañera y lamentó que Yuleika Vásquez no haya brindado su solidaridad hacía Dalia Durán.

“Totalmente de acuerdo contigo Ethel, me hubiera gustado escuchar a una Yuleika Vásquez como mujer, rechazando lo que le ha pasado a Dalia Durán que es la madre de los hermanos de tus hijos; sin embargo, yo entiendo que estás dolida por el dolor de tus hijos que preguntan que le pasará a su padre por algo que él hizo con sus propias manos, y viola y casi casi se lleva a la otra a Dalia. Sin embargo, no dijo lamento mucho lo que le pasó a Dalia Durán”, comentó la popular ‘rulitos’.

En comunicación con “América Hoy”, Yuleika Vásquez, expareja y madre de los dos hijos mayores de John Kelvin, aseguró que brinda su apoyo al cantante “porque es el padre de sus hijos” y asegura que él nunca la golpeó.

“De verdad que esta situación es demasiado dolorosa para nosotros, y me incluyo porque son mis hijos los que sufren también...¿Se ponen a pensar en mis hijos? Ellos tienen 12 y 15 años, ellos sufren lloran y soy yo quien tiene que darle la fortaleza para que puedan estar tranquilos y lidiar con la situación en la que se encuentra su padre ahorita”, dijo.

