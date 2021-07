La cantante de nacionalidad cubana Dalia Durán reveló que su aún esposo, John Kelvin, le prometió a su padre que la iba a cuidar, y que su familia, hasta el momento, no tiene conocimiento de la denuncia que interpuso por el presunto delito de violación física, sexual y psicológica contra el padre de sus hijos.

“Yo hablo con mi familia, pero ellos no están al tanto de lo que está pasando ahorita. La última conversación que tuvo John con mi papá fue en el mes de abril, por su cumpleaños, y le prometió que yo iba a estar bien, que me iba a cuidar”, dijo en ‘Amor y Fuego’.

Según la víctima, su familia en Cuba no tiene acceso a internet y que la información no la obtienen a primera mano como en Perú, por lo que no está pendiente de lo que transmite la televisión.

“Mi mamá lleva llamando dos días y te juro que yo no tengo cara para aceptarle la llamada, no sé qué decir, ni qué explicar”, manifestó.

HABLARÁ CON SU MADRE

Dalia Durán contó que en la noche de este jueves tendrá una conversación con la mujer que le dio la vida, donde le contará todo el infierno que está viviendo en Perú tras ser víctima de violencia por parte de John Kelvin.

“Hoy llamé a mi mamá y le dije que estuviera tranquila, que ya en la noche llegando a casa, yo le voy a contar lo que ha sucedido en estos días. Que sepa que la amo mucho, pero por qué preocuparlos cuando ellos no están acá”, sostuvo llorando.

“Mi mamá es una persona muy tranquila, igual mi papá, muy pacíficos, muy rectos, nobles, caerles con esta información, yo sé que se van a poner muy mal”, culminó.

