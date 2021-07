La conductora de televisión Magaly Medina tuvo duras palabras contra la presentadora de ‘En Boca de Todos’ Tula Rodríguez, quien tuvo desatinados comentarios sobre la denuncia que interpuso Dalia Durán a su aún esposo, John Kelvin, por el presunto delito de violencia física, sexual y psicológico.

“No sé para qué la ponen a opinar de temas tan trascendentes, que solo debe bailar su huayno, zapatear un poco porque lo hace súper bien, hacer su jueguitos y coquetear con los jugadores de fútbol que también lo hace súper bien, pero eso de comenzar a decir: ‘claro, pero si tú te das cuenta si tienes un hijo porque tienes dos o tres’. ¿Esa mentalidad machista, no? Esa mentalidad bruta porque hay que ser bruta para decir esto”, dijo la popular ‘Urraca’.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’, al inicio de su programa, también mandó indirectas a las mujeres que responsabilizaron a la víctima en lugar del agresor e indicó que no es fácil denunciar ante las autoridades.

“Eso tienen que entender las demás mujeres, sobre todo las cabezas huecas que en las mañana tenemos conduciendo programas de televisión, alguien les hizo creer que son líderes de opinión, que por lo menos leyeron un libro en su vida, que por lo menos leyeron el periódico, se informaron de las noticias, hicieron su trabajo, entraron a Google, investigaron un poco, pero ese es un problema que nuestra televisión tiene hace mucho tiempo, personal barato, que está fusible, un día sirve, mañana no, reemplazable”, expresó Magaly Medina.

“Ella se comienza a pegar”

La conductora de televisión Magaly Medina leyó, en la noche de este miércoles 7 de julio, lo que declaró el cantante de cumbia John Kelvin ante las autoridades para intentar defenderse de la denuncia que interpuso su aún esposa, Dalia Durán, por los presuntos delitos de violencia física, sexual y psicológica.

“Salí con ellos, los bebés, con el consentimiento de mi esposa, después me fui a una reunión el día domingo, luego del cumpleaños retorné al domicilio de mi esposa a las 4 horas de la madrugada y en la noche se suponía que mi esposa me entregaría todas mis pertenencias”, dijo el acusado.

“Yo intenté abrir la puerta con mi llave, pero no logré porque ella había puesto la llave detrás de la chapa”, agregó.

Según el abogado de Dalia Durán y la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ dijeron que dicho acto enfureció al cantante de cumbia.

“Ella me abre la puerta, ingreso a la cocina a prepararme un té, en el momento en que salgo empezó a insultarme, no le hacía caso, ella cogió cuchillo, me amedrenta, me sigue agrediendo verbalmente. Al ver que yo le ignoraba, ella quería asustarme, estaba con cólera, seguía a mi costado con el cuchillo en la mano y me dice ‘qué haces acá, retírate’, le dije que se calme. Le quito el cuchillo, lo dejo en su lugar, ella se va a su habitación y yo voy detrás de ella”, fueron las palabras de John Kelvin.

“Al momento que estábamos en la habitación, se me lanza para arañarme, yo lo esquivo, se me viene encima, me jala de los cabellos, es ahí que la comienzo a abrazar fuertemente y ella hacía fuerza para que la suelte y me daba de manotazos en el pecho y mi cara. Le pedí que se calmara porque los bebés estaban durmiendo. Que ella comienza a pegarme cuando la empujo hacia la cama, pero ella seguía alterada y me dice: voy a matar tu carrera, te voy a hundir. Y ella se comienza a pegar”, agregó.

¿Qué dijo Tula Rodríguez?

“En este momento todas decimos ‘pobrecita’, decimos que él es un abusivo, que ella es una víctima, pero seamos honestos, esta es una relación que viene mal durante muchos años. Con el primer hijo uno puede saber más o menos cómo es el hombre, con tu segundo hijo, pero darle tres y cuatro hijos”, expresó Tula Rodríguez en ‘En Boca de Todos’.

Asimismo, la conductora de televisión indicó que Dalia Durán y John Kelvin eran responsables. “Yo no digo que ella se lo ha buscado, siento que en esta situación son culpables los dos”, continuó.

“Yo tengo una hija mujer, pero no puedo ser ciega. No justifico en lo absoluto el maltrato o la violencia de ninguna de las partes, pero llegar a esta situación es años de años. ¿Es tan difícil cerrar tu vida y hacer tu vida sola?”, finalizó.

