John Kelvin se encuentra en el ojo de la tormenta y con justa razón. El cantante es acusado de agredir físicamente a su esposa Dalia Durán y podría purgar años en prisión por el hecho.

Un episodio clave en la relación entre ambos fue la presentación del cantante en “El valor de la verdad” en abril del 2019. El programa era conducido por Beto Ortiz.

Lo que sorprendió, aparte del sobrepeso que presentaba (25 kilos más de lo que correspondería), fue su respuesta cuando se le preguntó si amaba a su pareja.

“Ella es mi pareja, mi novia, mi todo. A veces pienso que yo no soy el adecuado para ella, ella necesita un hombre mejor que yo, que la valore un poco más que yo”, inició diciendo.

Inmediatamente después, el cumbiambero se quebró y aceptó que no amaba a Dalia en televisión nacional. Además, sostuvo que no creía en el amor.

“No (no la amo) y me siento mal. Ella lo sabe, me siento mal porque es una gran mujer. Al principio nuestra relación fue un caos, un martirio, mucha gente se opuso. Si me preguntas si me gusta, me gusta, me agrada todo de ella, no le encuentro ni un defecto. El problema soy yo, yo no creo en el amor, mi corazón está tan cerrado que no me doy la oportunidad de amar”, señaló.

“Me cierro, no sé si es por miedo, por temor (...) Otro hombre diría ‘que sonso John, tiene todo’. De repente la pierda y más adelante me arrepienta. Yo creo que la palabra amar... no encuentro respuesta a la palabra amor”, agregó.

Durante la madrugada del pasado martes, John Kelvin fue detenido en un departamento de San Miguel en el que viven Dalia Durán y sus hijos, luego de presuntamente haberla agredido.

El Ministerio Público amplió la investigación por presunto abuso sexual contra el cantante. Durante la noche de ayer, la agraviada se presentó en Magaly TV la firme y contó todo lo que vivió la noche del lunes.