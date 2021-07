El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, difundió un video del momento, antes de la agresión a Dalia Durán, cuando John Kelvin intentó ingresar al departamento donde vive, el mismo día en que su esposa denunció que fue víctima de agresiones sexuales y físicas.

En las imágenes compartidas por el espacio que se transmite por Willax TV, se observa cómo el cantante, acompañado de un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) de cumbia toca la puerta, intenta abrir con una llave, pero no logra su cometido.

“Le ha cambiado la chapa (...) Johncito, Jhon Kelvin, abre la puerta, por favor, ¿ya? ¡Abre la puerta! ¿Mamá no quiere que abras la puerta”, se le escucha decir al denunciado por presunta agresión a su esposa.

El menor no responde usando su voz, sino escribió una nota que luego se la pasó a su progenitor por debajo de la puerta, cuya chapa fue modificada para que no ingrese el cantante.

“Mi hijo, por la puerta, por aquí abajo me acaba de dar (un papel): Papá, perdón, suerte, te quiero. Tu John Kelvin”, dijo el denunciado.

John Kelvin tenía restricciones de no acercarse a Dalia Durán

El cantante de música cumbia John Kelvin y su esposa, la cubana Dalia Durán, estaban separados desde el pasado 26 de junio, luego de que ella lo denunció por violencia psicológica. El último lunes ambos recién fueron notificados de ciertas restricciones, entre ellas que él no podía acercarse a la víctima, medida dispuesta por el 21º Juzgado de Familia, informó la defensa de la agraviada, el doctor Daniel Leiva. Se conoció que el músico alegó que no había recibido ninguna notificación.

La madrugada del lunes el artista protagonizó una nueva agresión. Llegó a las 4:00 a.m. a la vivienda ubicada a la cuadra 22 de la avenida La Costanera, en San Miguel. Según contó Daniel Leiva, abogado de Dalia Durán, a Latina, su patrocinada le envió una foto a través de su WhatsApp en la que “se la ve toda golpeada con coágulos de sangre en los ojos y yo le dije qué te pasó, ¿quién te hizo esto?, a lo que ella me responde: ‘Fue John y está aquí’. Y sigue ahí y no me respondió más”.

El abogado contó que fue a la casa de Durán para ver qué estaba pasando porque ya era un cuadro impactante (la foto). Al llegar a su domicilio, ella le dijo “no puedo recibir visitas, déjalo así nomás, ya no quiero poner ninguna denuncia, ya no quiero seguir”. Era un mensaje muy adverso a lo que había señalado una hora antes. Yo dije aquí hay algo raro, algo está pasando. Fui a la comisaría de San Miguel y le muestro a la Policía el mensaje de auxilio, de ayuda de Dalia. “La señora ha pedido ayuda y mandado esta foto”.

