Vania Bludau confirmó que recibió propuesta para ser parte del reality “Reinas del Show”; sin embargo, no se llegó a concretar y solo quedó en conversaciones.

“Me lo propusieron más no en papeles, lo conversamos. A mí me dijeron para volver cuando estaban iniciando ‘El Artista del Año’, eso fue como en abril, cuando fui de visita al programa, pero quedo en nada”, respondió Vania Bludau a las cámaras de “Amor y Fuego”.

Además, la pareja de Mario Irivarren reconoció que la idea de formar parte del programa de Gisela Valcárcel no la convenció del todo debido a que ella, años atrás, ya participó y hasta ganó el concurso.

“Si yo ya gané eso, para que voy a ir. O sea, no es que me crea, pero hay tantas chicas que se merecen un puesto. Yo no he ganado ‘Reyes del Show’ y ahí sí me gustaría volver porque quedé segunda y me dio colerita”, reveló.

Por otro lado, Bludau contó que también recibió propuestas para volver a “Esto Es Guerra” a inicios de año. “Recién llegaba, no tenía ganas de meterme trabajar a un lado. Es un tema de compromiso mucho más fuerte”, acotó.

Al ser consultada sobre si ya tiene definido dónde radicará, Vania dijo no estar segura de volver a Perú debido a que ya se acostumbró a vivir en el extranjero.

“Eso me dicen, pero yo estoy viendo, en sí no sé dónde voy a vivir. Me gusta vivir afuera porque ya me acostumbré. Si bien yo estoy acá con mi familia porque los extrañaba mucho, siento que tengo un compromiso con él (Mario Irivarren)”, puntualizó.

