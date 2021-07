Durante una transmisión en vivo para sus seguidores, el Ingeniero Bailarín denunció haber sido víctima de “discriminación” por parte de Vania Bludau tras pedirle una foto en los sets de Mujeres al Mando. Lo mismo ocurrió con la cantante española Melody, luego que el popular tiktoker le pidiera fotografiarse en el concierto que brindó a través de las redes sociales junto a Explosión de Iquitos.

“Yo siento que la agarro de su hombro para poder tomarme foto, como siempre me tomo. La agarro de su hombro y me dice ‘no me agarres, no me agarres, así nomás, de lejos’”, sostuvo.

VANIA BLUDAU SE PRONUNCIA

A través de sus redes sociales, Vania Bludau le respondió al Ingeniero Bailarín, luego que él afirmara que sufripo discriminación por parte de la modelo.

“Hay que tener cuidado porque esto si es difamación, a causa de estas acusaciones en este momento estoy recibiendo tanto odio que es preocupante. Seguiré esperando que se retracte porque uno no puede andar en la vida inventando y tirando adjetivos que se imagina”, escribió.

EL INGENIERO BAILARÍN PIDE DISCULPAS A VANIA Y A MELODY

Yeiner Pinedo utilizó sus redes sociales para pedir disculpas a Vania Bludau y a Melody. Además, el popular Ingeniero Bailarín aseguró que la prensa malinterpretó sus comentarios.

“Quiero aclarar algo rápidamente, (...) Me han estado llamando de varios canales, entre ellos Magaly, el programa de Peluchín y Gigi, no quiero tener más show, más problemas, porque eso no vendo, no vendo escándalo. Todo lo que yo comento es a través de mis redes sociales, pero yo no doy declaraciones a otro medio, todo lo que yo digo acá, es lo que siento, lo que yo siento, tengo también personas que me avalan”, inició su mensaje Yeiner.

Declaraciones del ingeniero bailarín

Luego continuó: “si alguien, se ha sentido ofendida o aludida, en el caso de la señorita Vania Bludau, la señorita Melody, igual pedirle disculpas, lo voy a pedir disculpas, discúlpenme si se han sentido ofendidas, si se sintieron mal, pero la verdad siempre va a quedar en mí”, dijo firme en su posición.