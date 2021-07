Lo dejan sin piso. La actriz cómica ‘La Uchulú' y la cantante Melody desmintieron al ‘Ingeniero Bailarín’, quien afirmó ser víctima de un desplante por parte de la española cuando la saludó y le pidió una fotografía.

La intérprete de ‘No Sé' envió fotografías, a la página ‘Instarándula’, en las que aparece con el ingeniero y demuestran que sí posó con él, por lo que dejan sin credibilidad a las acusaciones.

“Sin darle muchas vueltas al asunto se puede comprobar que no es verdad lo que comentó el señor. Un saludo y feliz tarde”, escribió Melody a la página de Instagram del periodista Samuel Suárez.

Por su parte, ‘La Uchulú' se preguntó el porqué la actitud del ‘Ingeniero Bailarín’ cuando ella fue testigo de que sí se tomó fotografías con la cantante española.

“Melody es muy linda, yo que recuerde, ella se tomó muchas fotos con todas las personitas que han estado ahí, incluso con el ingeniero. ¿Por qué tiene que hablar así?”, escribió la actriz que forma parte del elenco del ‘Reventonazo de la Chola’.

¿Qué dijo el ‘Ingeniero Bailarín’?

Yeiner Pinedo, más conocido como el Ingeniero bailarín, reveló que fue víctima de un desplante por parte de la cantante española Melody. Esto luego de denunciar que Vania Bludau lo “discriminó”.

En un primer momento, Pinedo se acercó a la artista para saludarla. Se presentó como “el ingeniero bailarín”, pero ella no lo reconoció y se inmutó.

“Me sorprendió esa actitud, porque le dije que era ‘El Ingeniero Bailarín’, entonces ella vio la cámara así todo sorprendida y no dijo nada más, (…) Sentadita, no dijo nada, me pareció sorprendente su actitud pero dije de repente porque estoy sin uniforme no me reconoció”, dijo, según El Popular.

Esto dijo La Uchulú

Esto dijo Melody

