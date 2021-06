No bastó con las denuncias públicas a Vania Bludau y Melody. El ingeniero bailarín reveló que fue vetado de América Televisión por la producción de la Chola Chabuca, luego de aparecer en un canal de la competencia.

“Yo llegué a Lima un martes en la noche, el miércoles se grababa, y el jueves yo volvía un jueves en la mañana. Ese día grabé con la Chola. Volvimos al hotel a las 8pm, y a mi nadie me habló de exclusividad, de mantenerme alejado de otros canales para hacerme la nota y entrevistarme”, empezó diciendo en una transmisión de sus redes sociales.

“Como nadie me dice, yo pienso que tengo libertad de ir al noticiero con Paco Bazán para ir a presentar la nota que grabamos en Iquitos. Entonces yo he ido, pero en América TV la producción le dio una mala información a la Chola Chabuca que yo no seguí exclusividad, pero yo no tenía nada porque nunca me hicieron firmar contrato o una carta de compromiso como Explosión y la Uchulú”, agregó.

Fue así que terminó distanciándose poco a poco de personajes como la “Uchulú” y la orquesta Explosión Iquitos, pero lo peor estaba por venir. No contaba con que iba a ser vetado.

“Yo me fui a ATV porque no tenía contrato de exclusividad, sino hubiese respetado eso. Fui a ATV, y la producción de la Chola me reventaba el celular, ¿Qué haces en ese canal? Retírate, lárgate de ahí. No tienes que haces nada. Si sales en ese programa te vas a meter en problemas. Yo decía por qué si no tenía contrato”, señaló.

Asimismo, indicó que lo sacaron del hotel en el que se hospedaba y que lo enviaron al aeropuerto para que retorne a la selva, hecho que lo tomó por sorpresa.

“Al día siguiente me dice el chico que iba a ir temprano a sacarme del hotel para llevarte al aeropuerto porque estamos mal contigo, y al día siguiente llegó a las 7 de la mañana a sacarme. No me bañaba y estaba con toda la ropa encima. Me fueron a llevar y me sentía secuestrado ese día, entré al taxi con truza, sin bañarme. No me dijeron nada en el carro, solo: ¿Por qué tenías que presentarte en ATV?”, dijo.

Fue en el programa En boca de todos cuando se enteró que ya no aparecería más en América TV. Pinedo asegura haber llegado al canal porque sentía “tranquila la consciencia”, pero no le permitieron salir al aire.

“Yo ese día fui a ATV a presentar mi nota al noticiero, y al día siguiente tenía que estar en En boca de todos porque mi consciencia estaba bien. No creo haber faltado a nadie porque no firmé nada monetariamente, para poder estar con el canal como Uchulú y Explosión. Al día siguiente En boca de todos me presentan para estar como jurados, y voy con mi manager ese día un viernes en la mañana”, sostuvo.

“Llegué al canal, entré a la puerta, pasamos la voz a la producción, y nos hicieron entrar, de un rato sale un chico a decirnos que hay un correo diciendo que el ingeniero bailarín estaba vetado, y no podía estar en ningún programa de América TV. Les dije que me demuestren que yo tenía algo firmado, porque no tenía exclusividad, pero nada. Es por eso que no salgo ese día, y sale Gino Pesaressi imitándome”, agregó.

