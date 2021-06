Durante una transmisión en vivo para sus seguidores, el ingeniero bailarín denunció haber sido víctima de “discriminación” por parte de Vania Bludau tras pedirle una foto en los sets de Mujeres al Mando.

“Estaba ahí en el canal el día de hoy y yo fui a pedirle una foto. Ella, como que me vio estaba en el personaje y dijo ‘p*** qué asco’, esa es la impresión que me dio”, comenzó diciendo, según reportó Instarándula.

Según él, cada vez que se toma una foto con alguien hace el ademán de tocarle el hombro. Cuando intentó hacerlo con Vania, esta le recriminó y pidió que no la tocara.

“Yo siento que la agarro de su hombro para poder tomarme foto, como siempre me tomo. La agarro de su hombro y me dice ‘no me agarres, no me agarres, así nomás, de lejos’”, sostuvo.

“Primero me dijo no quiero que me agarres por el tema del COVID, pero no tenía mascarilla en el programa, no tenía nada como para que ella diga eso, ya normal, no me agarres por un tema de COVID porque no quiero contagiarme”, agregó.

No obstante, para su sorpresa, minutos después del incidente se acercaron a la modelo otros personajes del espectáculo y amigos suyos para tomarse fotos. Fue en ese momento que observó una actitud distinta.

“De ahí llegaron sus amigos de alta alcurnia y ella se abrazaba con ellos, se tomaba el selfie correspondiente, se reían carita con carita ¿Dónde está lo que ella dijo que no quiere que nadie la agarre por el tema del COVID?”, comentó.

El ingeniero bailarín tuvo duros calificativos para la pareja de Mario Irivarren: “otra alucinada más, desubicada total”.

