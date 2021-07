Aníbal Torres, integrante del equipo técnico del partido político Perú Libre, tuvo una fuerte discusión con el conductor de televisión y excandidato al Congreso Mario Bryce luego de que haya sido consultado sobre sus declaraciones de que “correrá sangre en el país” luego de un presunto intento de golpe de Estado.

“Usted dijo: ‘si están intentando un golpe, no lo van a celebrar, correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán’”, inició Bryce en el espacio político que conduce en UCI Noticias.

“Eso es lo que he dicho y eso no ha dicho tu amigo Montoya y tampoco tu candidata. Seguramente tú estás acostumbrado a atarantar a la gente, conmigo no. Yo he dicho eso porque se está llevando ese proceso que va a conducir a un golpe de Estado, lo están conduciendo a la sociedad a una guerra civil y qué crees que es, en la guerra civil qué corre, ¿agua?”, contestó el abogado en el mencionado medio.

Mario Bryce le recalcó que no estaban hablando de un golpe de Estado, a lo que Aníbal Torres respondió molesto que no se dejará “atarantar”.

“A mí no me vas a atarantar, estás hablando con gente. No es que tú vas a hablar barbaridad y media porque tienes el medio, engañando a la gente y yo te voy a escuchar, no muchachito tonto, habla con la verdad y ley. Tú no eres la ley, los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando o está opinando tú candidata o Montoya. Aquí en el Perú hay un ordenamiento jurídico”, sostuvo el integrante del equipo técnico de Perú Libre.

El conductor de televisión pidió respeto para continuar con la conversación y Torres se defendió indicando que dijeron “barbaridades” sobre él cuando no estuvo presente.

“Ya perdiste la elección”, afirmó Aníbal Torres.

