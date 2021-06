Yeiner Pinedo, más conocido como el Ingeniero bailarín, reveló que fue víctima de un desplante por parte de la cantante española Melody. Esto luego de denunciar que Vania Bludau lo “discriminó”.

En un primer momento, Pinedo se acercó a la artista para saludarla. Se presentó como “el ingeniero bailarín”, pero ella no lo reconoció y se inmutó.

“Me sorprendió esa actitud, porque le dije que era ‘El Ingeniero Bailarín’, entonces ella vio la cámara así todo sorprendida y no dijo nada más, (…) Sentadita, no dijo nada, me pareció sorprendente su actitud pero dije de repente porque estoy sin uniforme no me reconoció”, dijo, según El Popular.

Entonces, decidió ir caracterizado como el personaje que interpreta para que ahora sí le permita cruzar algunas palabras e inmortalizar el momento en una foto. Sin embargo, esto no ocurrió.

“Me choteó, al día siguiente dije que mejor voy a pedirle una foto, entonces ya como ingeniero, con mi uniforme, le digo una foto y me negó la foto, me dijo ‘que no, más tarde’ y me dejó en visto”, sostuvo.

Es así que tomó la decisión de no bailar más el popular tema “No sé”, mediante el cual se hizo conocido en el mundo del espectáculo, puesto que la canción fue interpretada inicialmente por Melody.

“No sé cómo será con otras personas, entonces dije ni más bailo su canción, la canción que ella saque, no. Soy agradecido con las personas que son agradecidos conmigo”, remarcó.

