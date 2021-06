La modelo e influencer Vania Bludau respondió a una de sus seguidores que le preguntó sobre la fuerte acusación que realizó Yeiner Pinedo, popularmente conocido como el ‘Ingeniero Bailarín’, quien afirmó ser víctima de discriminación luego de pedirle una fotografía cuando estaban en el set de Mujeres al Mando, programa de espectáculos que se transmite en Latina.

“Vania Bludau, te sigo porque creo que eres hermosa en todo su esplendor, pero, ¿ser discriminatoria y hacer desplantes? Deberías aclarar más aún si te debes a tus seguidores”, escribió el usuario en una publicación de Instagram.

La exchica reality decidió no ignorar el comentario y contestó para aclarar que no pasó absolutamente nada, por lo que se trataría de una versión errónea del ingeniero conocido por su ritmo al momento de bailar la canción ‘No Sé'.

“Amor, pero qué puedo aclarar si en realidad no pasó nada. Yo no entiendo el afán de dar versiones erróneas de percepciones que escapan de la realidad”, respondió Vania Bludau en la mencionada red social.

¿Qué dijo el ‘Ingeniero Bailarín’?

Durante una transmisión en vivo para sus seguidores, el ingeniero bailarín denunció haber sido víctima de “discriminación” por parte de Vania Bludau tras pedirle una foto en los sets de Mujeres al Mando.

“Estaba ahí en el canal el día de hoy y yo fui a pedirle una foto. Ella, como que me vio estaba en el personaje y dijo ‘p*** qué asco’, esa es la impresión que me dio”, comenzó diciendo, según reportó Instarándula.

Según él, cada vez que se toma una foto con alguien hace el ademán de tocarle el hombro. Cuando intentó hacerlo con Vania, esta le recriminó y pidió que no la tocara.

“Yo siento que la agarro de su hombro para poder tomarme foto, como siempre me tomo. La agarro de su hombro y me dice ‘no me agarres, no me agarres, así nomás, de lejos’”, sostuvo.

“Primero me dijo no quiero que me agarres por el tema del COVID, pero no tenía mascarilla en el programa, no tenía nada como para que ella diga eso, ya normal, no me agarres por un tema de COVID porque no quiero contagiarme”, agregó.

“De ahí llegaron sus amigos de alta alcurnia y ella se abrazaba con ellos, se tomaba el selfie correspondiente, se reían carita con carita ¿Dónde está lo que ella dijo que no quiere que nadie la agarre por el tema del COVID?”, comentó.

El ingeniero bailarín tuvo duros calificativos para la pareja de Mario Irivarren: “otra alucinada más, desubicada total”.

