La conductora de televisión Magaly Medina respondió las críticas que surgieron en redes sociales luego de que preguntar qué le veían de guapo al delantero de la selección peruana Gianluca Lapadula y aseveró que es su opinión.

“Yo pregunté qué le ven de guapo, esa es una opinión totalmente subjetiva, lo que a alguien le parece guapo o feo, cada uno tiene su opinión. A algunos yo les parezco fea, perfecto, hay otros a los que le parezco guapísima, eso es un concepto totalmente subjetivo y en este país, a esos odiadores, hay libertad de expresión, yo estoy acostumbrada a decir lo que pienso y lo que siento”, dijo en ‘Magaly TV: La Firme’.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ dijo que tolera todas las opiniones sobre su persona y volvió a pedir que no la malinterpreten porque lo que quiso decir que el futbolista ítalo-peruano no le parecía Brad Pitt.

“Nunca le he dicho feo. Yo me considero bonita hace mucho tiempo, desde que era chiquita, mi mamá me dijo, desde que era niña, que era linda, así que nada de lo que diga el resto me importa. Toda la vida mi mamá me dijo: tú eres linda, bonita y siempre me vi bonita, qué lástima que algunos me vean mal, me vean fea y me recuerden las fotos cuando yo no sabía ni arreglarme siquiera. Eso es de lo menos”, manifestó.

“El día que me digan bruta, ese día me ofendo y lloro a mares, mientras me digan fea y como nunca me he considerado así, pueden seguirlo diciendo como les dé la gana”, agregó Magaly Medina.

Por otro lado, la conductora de televisión también comentó sobre la fotografía de su esposa que publicó Gianluca Lapadula y pidió a las mujeres ilusionadas que eso es mensaje para poner un alto a todos los mensajes que recibe.

