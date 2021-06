Días de dolor e incertidumbre. Rodrigo Vilca Cueva (22) enterró a su padre Mateo Vilca Layme (72) y ahora tiene que asumir el cuidado de sus hermanos menores, Arnold de 13 años y Zulu de 12.

Teme que lo separen de su única familia en este mundo. La vida no fue fácil para Rodrigo, desde pequeño vivió en la calle porque fue abandonado por su madre. Cuando tenía 8 años ingresó al orfanato Santa Rosa, pero fue rescatado por su padre. La misma historia pasaron sus hermanitos. “Mi mamá nos abandonó cuando éramos niños”, recordó.

Drama empezó cuando el patriarca enfermó con COVID

Era una familia de cuatro integrantes, vivían en la parte alta de la asociación Vista Alegre del sector Ciudad de Dios, distrito de Yura. Después de las elecciones generales, segunda vuelta, la pesadilla comenzó cuando el patriarca de la familia enfermó, el virus de la COVID-19 invadió su organismo y luego de tres semanas falleció en su casa, al lado de sus hijos.

“El domingo (27 de junio) en la mañana falleció mi papá, ya no se movía. Mis hermanos se desesperaron y yo traté de hacerme el fuerte, pero también sufría”, contó Rodrigo.

Con apoyo de los vecinos llamaron a la Policía y el personal de salud certificó el fallecimiento. Una funeraria ofreció sus servicios por 1,500 soles, dinero que no tenía Rodrigo, pero la buena voluntad de un vecino del Comité 7 apoyó con 900 soles y el resto fue completado por los pobladores del sector.

Don Mateo, minero jubilado, fue enterrado el lunes en el cementerio El Ángel del distrito de Yura, pero el drama aún no termina para Rodrigo porque teme que las autoridades se lleven a sus hermanos.

“Estoy preocupado por mis hermanos, no quiero que me aparten de ellos. Estaré en casa que construyó mi padre hasta que venga la Demuna para evaluarme. Yo trabajo eventualmente como ayudante de construcción y puedo hacerme cargo de mis hermanos ”, señaló.

No obstante, el alcalde del distrito de Yura, Néstor Chicaña le ofreció trabajo en la municipalidad, antes será evaluado para determinar en qué área se desempeñará.

“Hemos entregado unos víveres, pero también evaluamos darle trabajo en un área para que pueda sostener a su hermanos. Rodrigo tomará la posta de la familia y estoy seguro que saldrán adelante”, señaló Chicaña.

La autoridad se quejó porque el Ministerio de Salud no tomó en cuenta la vacunación de 50 y 60 años al distrito de Yura. “Tenemos más de 200 mil habitantes, pero en Reniec figuramos como 37 mil. Tenemos más de 3 mil contagiados y no podemos dejarlos morir. Nuestros cementerios están copados y no hay lugar donde enterrar a nuestros muertos”, apuntó.

Cualquier ayuda pueden comunicarse con Rodrigo al número 978533345

El congresista electo, Edwin Martínez visitó a los hermanos en Yura. “Con Edwin Taco hemos venido a apoyar a Rodrigo y sus hermanitos. Estamos aportando en algo para que el dolor no sea tan fuerte. Vamos a estar monitoreando para seguir dando el apoyo que hemos ofrecido. Agradezco al alcalde de Yura, Néstor Chicaña, por darle trabajo”, dijo el parlamentario electo Edwin Martínez.