La conductora de ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre, criticó el hecho de que varios personajes de mundo del espectáculo hayan denunciado a su compañero de programa, Rodrigo González, como ocurrió por parte de Janet Barboza y Karen Schwarz.

Así, Gigi Mitre lamentó que la denuncia de la conductora Janet Barboza en contra del popular ‘Peluchín’, por el presunto delito contra la libertad. A decir de Mitre, la denuncias de la figura de la farándula solo “hacen perder el tiempo a la justicia” del país.

“No entiendo... Me pongo en el lugar de todas las mujeres que realmente son acosadas, agredidas, que están esperando que se resuelvan temas alimenticios, pero no, muchas señoritas de la farándula les provoca hacer perder el tiempo al Poder Judicial”, dijo en Willax TV.

Gigi Mitre insistió en que los jueces no deben perder su tiempo en estos casos como las denuncias de Janet Barboza y Karen Schwarz. “Mientras tanto todos los peruanos... andamos pagando el sueldo (de los jueces) para hacer perder el tiempo al Poder Judicial”, indicó

“‘Ay, me dijo mosca muerta’, ‘ay me dicen chusca’, ‘me dicen mata programas’. Sí, aunque no lo crean, por esos casos nuestro Poder Judicial tiene que perder el tiempo... ¿Por qué las señoritas no tienen nada mejor que hacer? Aprendan a rascarse la panza antes de fregar al Poder Judicial”, aseveró.

Además, la conductora de ‘Amor y Fuego’ lamentó también que varias personas ligadas al espectáculo recurran a demandas contra Rodrigo González, como Karen Schwarz, Susana Umbert, Cathy Sáenz y otras.

