Dalia Durán, la aún esposa de John Kelvin y madre de sus hijos, acusó al cantante peruano de haberla violentado sexualmente en una oportunidad.

La cubana contó que pese a que ya habían decidido no tener una vida de pareja, el músico le continuaba pidiendo tener intimidad, por lo que tuvieron problemas hasta el punto que llegó a forzarla a tener relaciones sexuales.

“ En una ocasión me obligó a tener relaciones con él. Llegas de la casa y te quiere tomar, te quiere obligar ”, confesó Dalia Durán.

La cubana reiteró su acusación durante su entrevista en vivo con Magaly Medina, por lo que la conductora señaló que eso también es violación y puede denunciarlo.

“Yo ya no confío en él, lo único que quiero es terminar esta relación (...) Definitivamente él a mi casa ya no vuelve a entrar y a mí él ya no me puede tocar como mujer, yo no se lo voy a permitir”, agregó Dalia Durán.

“Yo no entiendo qué puede estar pasando por su cabeza para un día estar con una y al día siguiente con otra, o sea cuál es el ejemplo que le está dando a sus hijas”, sostuvo la esposa de John Kelvin.

John Kelvin ingresa a hotel junto a una mujer

Las cámaras de Magaly Medina volvieron a captar al cantante John Kelvin ingresando a un hotel junto a una misteriosa joven que no es su esposa Dalia Durán. Este es el segundo ‘ampay’ del cumbiambero en menos de un mes.

Según el informe que mostró el programa ‘Magaly TV: la firme’, el cantante peruano asistió el último jueves a una reunión con amigos en un departamento de Surco después de haber visto el partido de Perú ante Brasil.

A este punto llegó una misteriosa joven, a quien John Kelvin saludó efusivamente. Pocas horas después, ambos salieron del departamento alrededor de las cinco de la mañana y se dirigieron a un hotel ubicado en Lince.

