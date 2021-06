El cantante John Kelvin se quebró al hablar de su situación sentimental en el programa de Magaly Medina y sorprendió al confesar que pasó por un fuerte episodio de depresión.

“Yo ahorita estoy en una etapa de asimilar mis emociones, entré en un estado crítico de depresión y estoy recomponiéndome. Así como me ves ahorita hablando, hace medio año atrás me hubieras visto fatal”, contó John Kelvin con la voz entrecortada.

El cantante John Kelvin se quebró al hablar de su situación sentimental en el programa de Magaly Medina. (Foto: Captura ATV)

“Ambos ya no confiamos ya, yo ya no confío en ella y ella ya no confía en mí. Ambos nos hemos faltado el respeto y no voy a entrar en detalles, pero ambos nos hemos faltado el respeto y ambos lo hemos aceptado”, agregó dando a entender que ambos habrían sido infieles y que es muy difícil recuperar la confianza con su aún esposa Dalia Durán.

MIRA AQUÍ: Stefany Camus asegura que John Kelvin la amenaza con difundir sus videos íntimos

Además, John Kelvin contó que en unos días viajará a Estados Unidos por temas de trabajo y espera que este alejamiento le sirva para renovarse.

“Quiero rehacer a John Kelvin (...) Ha habido un trance para que mi corazón sane y tengo muchas sensaciones. Yo soy un ser humano, yo también lloro, también sufro y también me río y disfruto de la vida. Yo vivo la vida intensamente porque yo no sé si mañana estaré o no”, comentó el cantante de cumbia.

“Yo no sé lo que vaya a pasar más adelante. Lo único que quiero es que ella tenga paz, yo también quiero tener paz y yo creo que ahorita tenemos que cada uno buscar su rumbo”, finalizó sobe su relación con la madre de sus hijos.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

John Kelvin responde tras ampay con mujer que no era su esposa