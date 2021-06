Stefany Camus, la joven que fue captada saliendo de un hotel junto a John Kelvin, estuvo presente en el set de Magaly Medina para dar detalles sobre el encuentro que tuvo con el cantante, pese a que este mantenía una relación sentimental con Dalia Durán.

En la nota presentada en el programa de ATV, la modelo relata que el cantante realiza privaditos en plena pandemia para narcotraficantes.

“Los amigos que él tiene, sí me dan miedo (…) me comentaba cosas de su vida privada, no sé si es porque estaba borracho, la forma de cómo se gana el dinero, cosas ilícitas y que tocaba para eventos de narcotraficantes”, expresó Camus.

John Kelvin la amenaza

Stefany Camus revelo que ya no es más amiga de John Kelvin, pues el cantante la amenaza con difundir sus videos íntimos en las redes sociales.

“Con unos videos personales, son íntimos, claro, sea lo que sea es mi intimidad. Él los tiene, me los mandó también. Ya llegará tu nota en medios, periódicos, revistas, amenazándome de lo que él sabe de mí lo va a difundir”, comentó Stefany al reportero de Magaly Medina.

John Kelvin a Stefany Camus: “No deseo verte en ningún programa”

Tras haberse difundido las imágenes de su ‘ampay’ saliendo de un hotel, el cantante John Kelvin se contactó con Stefany Camus para pedirle que no dé ninguna declaración para algún programa de espectáculos.

El programa de Magaly Medina fue quien mostró los chats de Whatsapp que intercambió el cumbiambero con la joven tacneña.

“Espero todo bien Stef, solo te voy a pedir algo: no deseo verte en ningún programa de espectáculos, yo ya estoy manejando la situación por mi lado. Ellos desean el morbo, ni tú ni yo le daremos ese gusto. Si en verdad pensamos igual, así tenemos que actuar”, se lee en los mensajes que le envió John Kelvin.

VIDEO RECOMENDADO