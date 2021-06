El cantante John Kelvin se presentó en el programa de Magaly Medina y aclaró cuál es la situación actual que mantiene con su aún esposa y madre de sus hijos, Dalia Durán.

El cumbiambero reconoció que ha cometido muchos errores durante su relación de casados y hasta aprovechó las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’ para pedirle disculpas públicas a su aún esposa.

“Quiero pedirle disculpas de todo corazón, tú sabes cuánto te quiero y por el amor que en algún momento nos tuvimos, esperemos llevar una buena armonía, una buena relación como padres que somos. Tú sabes que aunque el amor ya no hay, yo creo que la relación (de padres) debe de continuar”, expresó John Kelvin.

Asimismo, el cantante contó que durante sus 13 años de matrimonio, ellos se han separado hasta en cinco oportunidades.

“Yo reconozco mi error. Si en algún momento yo he sido infiel, yo lo asumo. (...) Yo he estado soltero desde que viajé a Europa, pero mi error fue que no me retiré del departamento”, explicó John Kelvin.

El artista peruano también dio a entender que las infidelidades se habrían dado por ambas partes y que eso rompió la confianza en la relación.

“Mi error fue seguir intimando con ella y aunque no lo creas, todos estos años que hemos estado entre idas y vueltas siempre hemos regresado por el tema pasional, porque yo considero que en mi relación el amor ya no hay entre ambos. Cuando ya se falta el respeto entre ambas personas, la confianza ya no vuelve a brillar nuevamente”, agregó el cumbiambero.

