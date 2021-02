Dalia Durán, aún esposa de John Kelvin, se presentó en el programa de Magaly Medina junto a su abogado para pedirle formalmente el divorcio al cantante.

“Voy a cerrar un capítulo el día de hoy, pero quiero cerrarlo de la mejor manera y sin peleas porque yo no lo odio” , comentó Durán en entrevista con Magaly.

Esposa de John Kelvin se pronuncia tras comprometedoras imágenes del cantante de cumbia.

“SIEMPRE ESTARÉ PARA ÉL”

Dalia aseguró no guardarle rencor al cantante pese a que ella misma denunció sus infidelidades y que siempre estará presente para él.

“No he venido a pelearme con él. No es mi intención. Yo voy a estar siempre para él, pero de una forma diferente. Ya no como su esposa, ya no como pareja, pero el día que él me necesita yo voy a estar ahí. Yo no puedo permitir ver al padre de mis hijos esté mal” , señaló.

