Tras haberse difundido las imágenes de su ‘ampay’ saliendo de un hotel, el cantante John Kelvin se contactó con su saliente identificada como Stefany Camus para pedirle que no dé ninguna declaración para algún programa de espectáculos.

El programa de Magaly Medina fue quien mostró los chats de Whatsapp que intercambió el cumbiambero con la joven tacneña.

“Espero todo bien Stef, solo te voy a pedir algo: no deseo verte en ningún programa de espectáculos, yo ya estoy manejando la situación por mi lado. Ellos desean el morbo, ni tú ni yo le daremos ese gusto. Si en verdad pensamos igual, así tenemos que actuar”, se lee en los mensajes que le envió John Kelvin.

En otra parte de su conversación, el cantante de cumbia asegura que está soltero y que ya no tiene ningún vínculo sentimental con la madre de sus hijos, Dalia Durán.

“Stef, yo estoy soltero, el punto no es eso. El punto es que ellos venden humo, eso no me gusta. A la gente ni a ellos no les interesa qué haga con mi vida. A ellos sí, así venden humo y de eso viven, pero no les va a funcionar, yo estoy viendo eso”, le escribe John Kelvin.

Por su parte, la conductora Magaly Medina señaló que John Kelvin trató de convencer a su saliente que no se presente en ningún programa de espectáculos para no quedar al descubierto como un mentiroso.

“Tratando de convencer a su saliente que no abra la boca porque definitivamente el que iba a quedar mal como un mentiroso y como un infiel era él”, sentenció Magaly Medina.

‘Ampay’ de John Kelvin saliendo de hotel

El cantante John Kelvin fue captado por las cámaras del programa de Magaly Medina saliendo de un hotel junto a una misteriosa joven que no era su aún esposa, Dalia Durán.

Según mostró el programa ‘Magaly TV: la firme’, el cumbiambero llegó alrededor de las seis de la tarde hasta un hotel ubicado en La Victoria. Después de algunas horas, John Kelvin salió para acompañar a la joven a tomar un taxi.

Y poco después, él hizo lo mismo y abordó un taxi con destino al condominio en el que vive junto a su aún esposa y la madre de sus hijos.

Cabe mencionar que John Kelvin ha negado en todo momento que le haya sido infiel a su aún esposa y madre de sus hijos. El cumbiambero asegura que solo mantienen una relación como padres aunque vivan en el mismo departamento.

