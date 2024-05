María Grazia Gamarra habló ‘Magaly TV: La Firme’, luego de que captaran a su esposo, Heinz Gildemeister, con una misteriosa joven en una discoteca.

Mediante una llamada telefónica, la actriz afirmó que sabía que el padre de sus hijas había salido el pasado fin de semana.

“Sí sabía, mi esposo salió, lo tengo absolutamente claro”, expresó.

En un primer momento dijo que desconocía de la identidad de la joven que acompañaba a su pareja y lo defendió porque no vio algo fuera de lo común.

“ Pero no pasó nada, puede ser una amiga, de repente del colegio ”, añadió.

Después la reportera de Magaly Medina le informó que la amiga de su esposo era una instructora deportiva y la actriz recordó quien era.

“ Ah sí, es una instructora, sí claro, sí la conozco, pero bueno, si no ha pasado nada malo, no ha hecho nada malo, no tengo nada de qué preocuparme ”, sostuvo.

La actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ dejó en claro que confía plenamente en su pareja.

“ Todo bien, todo más que bien. Más bien muchas gracias por avisarme, cualquier cosa les contaré, pero por ahora todo más que bien ”, concluyó.