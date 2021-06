Las cámaras de Magaly Medina volvieron a captar al cantante John Kelvin ingresando a un hotel junto a una misteriosa joven que no es su esposa Dalia Durán. Este es el segundo ‘ampay’ del cumbiambero en menos de un mes.

Según el informe que mostró el programa ‘Magaly TV: la firme’, el cantante peruano asistió el último jueves a una reunión con amigos en un departamento de Surco después de haber visto el partido de Perú ante Brasil.

A este punto llegó una misteriosa joven, a quien John Kelvin saludó efusivamente. Pocas horas después, ambos salieron del departamento alrededor de las cinco de la mañana y se dirigieron a un hotel ubicado en Lince.

Cerca de la una de la tarde la pareja salió del hotel acompañados de otro joven, que sería un amigo de John Kelvin. Todos juntos se dirigieron a almorzar a una cebichería.

Incluso, al momento de despedirse, John Kelvin abraza efusivamente a la rubia joven que no llega a ser identificada, pues en todo momento se le ve con su mascarilla. En tanto, el cumbiambero se luce con un gorro para evitar ser reconocido.

Cabe mencionar que este es el segundo ‘ampay’ en menos de un mes que protagoniza John Kelvin, quien pese a que ha asegurado estar separado de su esposa Dalia Durán, continúan viviendo en el mismo departamento.

Dalia Durán pide que John Kelvin se vaya de su casa

Precisamente, a la misma hora que John Kelvin se encontraba celebrando con varios amigos en un departamento en Surco, su aún esposa y madre de sus hijos, Dalia Durán, sorprendió con una publicación en redes sociales en la que le pide que se vaya de su casa.

“Por favor, alguien puede decirle al señor John Kelvin, padre de mis hijos, que se retire de mi hogar. Este hombre cree que puede burlarse de nosotros como se le da la gana y sus amiguitas más bien me harían un enorme favor si se lo llevan a vivir con ustedes porque aquí hace mucho no lo quiero por fresco, irrespetuoso y mal esposo. Solo vive para perturbar mi tranquilidad, me das pena”, se lee en el extenso mensaje que publicó Dalia Durán en sus historias de Instagram.

Asimismo, el programa de Magaly Medina mostró unos chats que mantuvo Dalia Durán con John Kelvin cuando el cumbiambero se encontraba almorzando con la misteriosa joven. En estas conversaciones vía WhatsApp, John Kelvin asegura que no ha hecho nada malo; sin embargo, Dalia Durán termina por bloquearlo de su celular.

