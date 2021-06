John Kelvin fue captado nuevamente por las cámaras del programa de Magaly TV la firme. El artista habría vuelto a “sacar los pies del plato”, debido a que previamente le prometió a su aún esposa, Dalia Durán, que su actitud no sería la misma por el bienestar de su familia.

“Hizo de las suyas, no sé ahora dónde andará, porque creo que hasta mis chacales ya le perdieron la pista... Pero, lo que sí es cierto, es que todavía no regresa a la casa que comparte con la madre de sus hijos. Yo ingenua, débil, pensé que lo iba a hacer, porque le creí y volvió a las andadas, y es más, no dejó a su esposa”, señaló la Magaly Medina.

En ese línea, la conductora también consideró que las palabras del cumbiambero eran sinceras y que por fin se daría el cambio en su conducta.

Esto a raíz de una entrevista que le hizo hace algunos días. Sin embargo, la decepción fue tan grande en Magaly que llamó “mentirosazo” a John Kelvin y lo consideró como el reemplazo de Christian Domínguez.

“La verdad ahora sí que te consagraste, ya no es la nariz más ‘chinguenguenchona’ de la cumbia (Christian Domínguez), ahora tú eres el mentirosazo. Yo dudaba, ya casi le creía. Yo decía este hombre va a parar, cambiar”, finalizó diciendo la periodista.