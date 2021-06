La conductora de televisión Magaly Medina afirmó, en la noche de este miércoles, que no le toma ninguna importancia a las críticas que viene recibiendo en redes sociales por su entrevista con la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien acudió junto a su esposo, Mark Vito.

“¿Cuándo he tomado en cuenta las críticas que me hacen? Me interesan tres reverendos pepinos, así que acá está solo el que tiene el control remoto, quiere mirar y distraerse un rato y punto. Para qué se hacen hígado. Toda la vida, este programa ha tenido odiadores y amadores, entonces, si no fuera así no sería exitoso”, dijo en su programa ‘Magaly TV: La Firme’.

De acuerdo con la popular ‘Urraca’, al candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, se le ha invitado para que se le realice una entrevista, pero este no aceptó ni con el espacio que conduce Juliana Oxenford, también periodista de ATV.

“Qué culpa tengo yo de que si su candidato Castillo no quiso venir, ni siquiera donde Juliana Oxenford, imaginen que si no viene donde ella va a venir donde mí. En visto nos dejó. No importa que nos dejó en visto”, afirmó Magaly Medina.

“Total, no es momento de ser neutrales para nada y no lo voy a hacer, nadie lo está haciendo y como yo que más acostumbro a decir siempre las cosas y llamarlas por su nombre, pero que nunca he mostrado mi predilección política por a o por b, pero en este caso se trata del país, así que hay odiadores, no me importa”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

La Uchulú y su éxito en la TV peruana