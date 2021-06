Magaly Medina no pudo evitar referirse a Aldo Díaz, más conocido como ‘Apoteósico’, y su salida de “El Artista del Año”, pues el animador no apareció en la edición del reality del último sábado luego que se revelaran unos chats en los que calificó de “desleal” a Gisela Valcárcel.

La popular ‘Urraca’ utilizó unos minutos de su programa de la noche del lunes para referirse al caso. Consideró que el coanimador de la ‘Señito’ actuó mal y esto no le gustó a la madre de Ethel Pozo, a quien no le tembló la mano para retirarlo del programa y colocar en su reemplazo a Jaime ‘Choca’ Mandros’.

“Este sábado, resulta que ‘Apoteósico’ ya no fue de la partida de ‘El Artista del Año’, todo por bocón y por hablar mal de su jefa y patrona, pues a la ‘Señito’ no le gustó en absoluto que dijera que gracias a él, ella habría amasado su fortuna, así que lo sacó en one, en una, sin asco, sin pedir permiso a nadie... Bueno, es que ella es la dueña de la productora”, aseguró la periodista.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” tildó de “desubicado” a Díaz por asegurar que ella lo habría mandado a seguir. “Gisela lo celebró demasiado creo, apareció diciendo que habíamos puesto personas a seguirlo porque queríamos encontrarlo en algo, y así fastidiar a Gisela”, dijo Medina, quien por estos comentarios, mostró las conversaciones que él sostuvo con su reportero.

“¿Cómo voy a perseguir a un desconocido? Solo conocía a Gisela y su elenco, pero nosotros no, no sabemos ni quién era. Yo por lo menos, ni me interesaba en absoluto ese tal ‘Apoteósico’, que ni sé por qué le dicen así”, añadió.

Magaly Medina también reveló cómo fue que ‘Apoteósico’ se enteró que ya no trabajaba más en “El Artista del Año”. “Me dicen que ni siquiera lo dejaron entrar. Fue a la puerta y le dijeron: ‘Señor usted ya no trabaja en este canal, no trabaja en la productora de la señora Gisela Valcárcel. Regrésese por donde vino’... Así es, la ‘Señito’ no se casa con nadie”, finalizó.

Cabe recordar que hace unos días Magaly Medina reveló unos chats de whatsapp del pasado 25 de abril en los que ‘Apoteósico’ conversaba con uno de sus reporteros para pedir que le haga una nota y en los que calificó de “desleal” a Gisela Valcárcel por no haberlo convocado en la nueva temporada de “El Artista del Año”.

“No me han llamado. Me cambiaron por Orderique” , indicó el pintoresco personaje para luego despotricar contra la ‘Señito’. “No la voy a llamar ni c*****. Es desleal esa huev*** (...) Ni siquiera gracias por todos los años que le ayudé a amasar su fortuna. Le corresponde a ella o al post productor (que me llamen)”, manifestó.

