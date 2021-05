Gisela Valcárcel comenzó su programa refiriéndose a la salida de su co-conductor Aldo Díaz, conocido como “El apoteósico”, tras la difusión de unos chats en los que arremete contra la rubia conductora. “Hasta la semana pasada tenía una persona aquí que, disfrazado o no, la verdad que estaba todo bien. Ya me ha pasado otras veces, cual esposo, me tuve que enterar en la televisión”, comentó la popular ‘Señito’. (Fuente: América TV)