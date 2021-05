Magaly Medina señaló su sorpresa por la entrevista que dio Aldo Díaz -conocido por la frase “Apotiósico” en “El Artista del Año”- al diario Trome y en la cual afirma que supuestamente sus reporteros lo persiguen.

“¿Por qué tendríamos que investigar al ‘Apotiósico’?, ¿Qué ha hecho por la vida?, ¿Quién lo conoce además de Gisela?”, cuestionó la conductora de televisión.

Es más, también contó que no sabía que él era el co-conductor del espacio de América TV y afirmó que al único que sigue de ese programa es a Edson Dávila “Giselo”, a quien desea hacerle una entrevista.

“Me parece mucho más interesante, tiene vena de comediante, pero Gisela no lo quiere soltar, no le dan autorización”, contó.

La presentadora de ATV recordó que en abril de este año Juan Carlos Orderique reemplazó a Díaz en el programa de América TV, tras lo cual el locutor habló con un reportero de Medina y lanzó expresiones en contra de Gisela Valcárcel.

“Me cambió. No me han llamado, me cambiaron por Orderique”, señaló aquella vez el locutor en un mensaje a un reportero de Medina. “No la voy a llamar (a Gisela Valcárcel). Es desleal. Ni siquiera gracias por todos los años que le ayude a amasar su fortuna”, agregó Díaz.

Ante esto, Medina manifestó su sorpresa por las palabras de Díaz y señaló que “no gasta pólvora en gallinazos” y no lo persigue.

