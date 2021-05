Janet Barboza se refirió a su compañero de programa de televisión , Christian Domínguez, y aseguró que este es otro hombre tras enamorarse de la artista de cumbia Pamela Franco.

Para la popular “Rulitos”, el cumbiambero Christian Domínguez ya se se encuentra “rehabilitado”, porque es un hombre enamorado, desde que inició su relación con la ahora madre de una de sus hijas.

En el programa “América hoy” que se emite en América TV, Janet Barboza dijo que Christian Domínguez está enamorado de Pamela Franco y ahora va por el ‘camino del bien’. Ello en alusión a que el también actor habría dejado atrás sus relaciones envueltas de infidelidad y “ampays”.

“Compadre, tengo que reconocerte una cosa, creo que lo mereces. Mi compadre ya se rehabilitó, está por el buen camino, es un hombre enamorado”, señaló Janet Barboza.

Días atrás, Christian Domínguez habló de su relación sentimental con Pamela Franco y la reacción de incomodidad que tuvo ella cuando le mencionaron a su expareja Isabel Acevedo. El cumbiambero dijo que tiene una relación seria con la participante de ‘El Artista del Año’ y aseguró que será “para siempre”. También se refirió a las comparaciones que se hacen con Isabel Acevedo.

“Es lógico que sí (le moleste), porque (mi relación con Chabelita) es algo del pasado que está enterrado y olvidado. No sé por qué insisten en mencionarla. Ya dejen tranquila a la señorita y a nosotros también que estamos en otra hace rato”, sostuvo.

“Los dos tenemos las cosas claras. Esta relación es muy seria, para siempre. Por nada del mundo la arriesgaría. Le entregué mi vida, mi carrera y ella es recíproca conmigo. No repetiré errores del pasado... Me saqué la lotería con mi reina y la voy a cuidar toda la vida, porque es una mujer fuera de serie, igual que a mi bebita y todos los míos. Por ellos me mato trabajando todos los días”, indicó Christian Domínguez

Asimismo, precisó que no descartan tener un segundo hijo, pero todavía en dos o cuatro años, porque por el momento sería “irresponsable”.

