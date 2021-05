Melissa Klug se refirió al lamentable incidente protagonizó la cantante Yahaira Plasencia, cuando se escondió de la policía en la maletera de un auto , durante una fiesta que organizó por su cumpleaños, a pesar que las autoridades prohíben todo tipo de reuniones sociales debido a la pandemia por el coronavirus.

Al ser consultada, sobre si en una eventual intervención ella también optaría por esconderse en una maletera, dijo que nunca se escondería como lo hizo la salsera, y que además respeta el horario de toque de queda.

“Yo no escondo a nadie, todavía estoy en mi horario. Antes de las nueve me voy a mi casa. No, jamás (A la maletera), aunque ‘nunca hay que escupir al cielo’”, señaló Melissa Klug al programa “Amor y fuego” que emite Willax TV.

Sin embargo, la chalaca dijo que prefiere no hablar más de Yahaira Plasencia, en especial sobre la intervención policial. “No tengo nada que opinar a ella, suficiente con todo lo que le ha pasado ”, subrayó.

Melissa Klug realizó tales declaraciones al programa “Amor y fuego” cuando esperaba en una camioneta al futbolista Jesús Barco. La empresaria continuamente comparte románticas imágenes y mensajes en Instagram sobre pareja.

Cumpleaños de su nieta

Días atrás, la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, celebró los 7 meses de su pequeña con una bella decoración, cuyos detalles los publicó en sus redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

La Uchulú y su éxito en la TV peruana